أمير سعودي كان محتجزا في "ريتز كارلتون" يظهر مجددا في قائمة أغنياء العالم

عاد أحد الأمراء السعوديين، للظهور مجددا في قائمة أغنيات العالم، والذي كان من بين المحتجزين بداخل فندق "ريتز كارلتون"، في العاصمة السعودية، الرياض، في اتهامات بقضايا فساد.

© REUTERS / AMIR LEVY ماذا حدث عند نزول محمد بن سلمان في فندق "الوليد بن طلال"

واحتل الوليد بن الطلال، المركز الـ 64 في القائمة، وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه مؤسس "المملكة القابضة"، وهي شركة مساهمة مقرها الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك "سيتي جروب" و"جي.إم.إي" و"نيوز كورب"، كما أنه يسيطر على 80% من شركة "روتانا" للإنتاج الفني، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، كذلك لديه حصص في موقعي "تويتر" و"ليفت".

كما أشارت "بلومبرغ" إلى أن الوليد بن طلال يمتلك أرضا في الرياض وحولها، وقصر يضم 420 غرفة، وطوابق ثلاثة العليا في برج "المملكة"، بالإضافة إلى مساكن أخرى في السعودية، تبلغ قيمتها 3.65 مليار دولار.

الامير الوليد بن طلال:

توجه الدولة هو دعم الأندية و تقويتها لتحقيق الإنجازات خارجياً ، و انا و الأخ @Turki_alalshikh و الأخ سامي سنجعل من الهلال النادي الاول محلياً و عربياً. pic.twitter.com/n7BvzPz3ZL — اخبار الهلال (@hilalstuff) April 19, 2018

وتجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال، تم استثناؤه وللمرة الأولى، من قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لعام 2018، وذلك على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول، عقب احتجاز ما يقرب من 200 شخصية بارزة في المجتمع السعودي، من بينهم أثرياء ورجال أعمال.

وكان المركز الأول في قائمة "بلومبرغ" لأغنياء العالم لعام 2018، جيف بيزوس، مؤسس موقع "أمازون" للتسوق الإلكتروني، بثروة تقدر بـ 127 مليار دولار، ثم تلاه في المركز الثاني، بيل غيتس، مؤسس شركة "مايركوسوفت"، بثروة 91.8 مليار دولار، بينما جاء مؤسس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مارك زوكربرغ، في المركز الخامس، بعد أن بلغت ثروته 69 مليار دولار.