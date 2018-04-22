خسائر كبيرة في ليبيا بسبب حريق خط نقل النفط

قال مصدر أمني إنه تمت السيطرة على حريق نشب في أحد خطوط النفط في ليبيا.

أجدابيا —سبوتنيك. ونشب حريق في أحد خطوط نقل النفط التابعة لشركة الواحة الليبية بعد مهاجمته من قبل عناصر إرهابية مساء أمس السبت 21 أبريل/ نيسان.

المؤسسة الليبية للنفط: حريق خط أنابيب الواحة أدى لانخفاض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياhttps://t.co/OP7VS6Z9Rl pic.twitter.com/j0Ok9TaHnV — القبس الإقتصادي (@alqabas_economy) April 21, 2018

وأكد المصدر أن الحريق نشب في الخط رقم 24 جنوب شرق ليبيا، وهو "يغذي ميناء السدرة".

وأضاف المصدر أنه لم تنتج أية أضرار عن الحريق.

#ليبيا_الآن| المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: تستعد حقول السارة النفطية لإنتاج 55 ألف برميل، اليوم الإثنين، بعد توقفه لـ 3 سنوات، متسببًا بخسائر وصلت إلى 281 مليون دولار. pic.twitter.com/EZaxwwUdiQ — ليبيا الآن (@libyaalaan) January 22, 2018

وقد وقع انفجار كبير في أنبوب نقل النفط الخام من حقل الواحة لميناء السدرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ووفقا لمسؤول عسكري، قام المسلحون بمهاجمة الخط بعبوات ناسفة ما أحدث انفجارا هائلا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن الحريق أدى إلى انخفاض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا، مضيفة أن سبب الحريق غير واضح حتى الآن.