البنك الدولي يقرر زيادة رأسماله

أعلن المكتب الصحفي في البنك الدولي، يوم السبت، عن اتخاذ الدول الأعضاء في البنك الدولي لقرار حول زيادة رأسمال البنك بمقدار 13 مليار دولار.

© AFP 2018 / Jim Watson البنك الدولي يستجيب لإيفانكا ترامب

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان البنك، أنه سيتم إرسال 7.5 مليار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمبلغ المتبقي 5.5 مليار، إلى مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف التقرير: "من المتوقع، (نتيجة لزيادة الرأسمال هذه) أن تصل الموارد المالية الإجمالية لمجموعة البنك الدولي إلى حجم سنوي متوسط يقارب 100 مليار دولار في أعوام 2019-2030".

هذا وتم التوصل إلى هذه الاتفاقيات خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في واشنطن، الذي عقد في الفترة 16-22 أبريل/ نيسان.