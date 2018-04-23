إيران: لا حاجة لتمديد اتفاق "أوبك" والمستقلين إذا ارتفعت أسعار النفط

نقل الموقع الرسمي لوزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، عن وزير النفط بيجن زنغنه، قوله إنه إذا استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، فلن تكون هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز الأسعار.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب ينتقد "أوبك" بسبب الارتفاع "المصطنع" في أسعار النفط

أنقرة — سبوتنك. ونسب الموقع إلى زنغنه، قوله: "لن يكون هناك قرار في هذا الشأن خلال اجتماع أوبك القادم… إذا واصلت أسعار النفط الارتفاع فلن تكون هناك حاجة لتمديد الاتفاق".

واتهم الوزير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تفضيل أسعار النفط المنخفضة رغم انتقاداته لدور أوبك في دفع أسعار الخام العالمية للارتفاع يوم الجمعة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت ، اليوم الاثنين 23 أبريل / نيسان، بسبب زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشير إلى زيادة الإنتاج في المستقبل.