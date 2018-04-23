روسيا تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية من حيث إنتاج النفط

حلت روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج النفط، بحجم قدره 9.533 مليون برميل يوميا، وذلك بعد أن تقدمت السعودية لتشغل المرتبة الأولى بعد عام من ريادة روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وحافظت روسيا على المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج النفط لـ 11 شهرا على التوالي، وقد رفعت السعودية مستوى الإنتاج بواقع 9.982 مليون برميل يوميا، فيما رفعت روسيا متوسط حجم الإنتاج بواقع 10.528 مليون برميل يوميا.

وبحسب هيئة الإحصاء الروسية، فإن دول الأوبك رفعت حجم الإنتاج بواقع 32.186 مليون برميل يوميا خلال شهر شباط/ فبراير، ومن بينها العراق الذي رفع مستوى الإنتاج بواقع 4.425 مليون برميل يوميا.

وكانت هيئة الإحصاء الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهرالجاري أبريل/ نيسان انخفاض إنتاج النفط في روسيا، بما في ذلك المكثفات الغازية، في الفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى مارس/ آذار بنسبة 1.5 في المئة، بينما ارتفع إنتاج الغاز بنسبة 4.4 في المائة.