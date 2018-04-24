وزير النفط الإيراني: المصادقة على استثمارات نفطية بـ200 مليار دولار

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه تم المصادقة على مشروعات استثمارية في قطاعي النفط والغاز بحجم 200 مليار دولار ضمن الخطة التنموية السادسة.

© Sputnik . Alexei Danichev إيران تلوح بتخفيض سعر النفط للحفاظ على حصتها في السوق

طهران — سبوتنيك . وأضاف زنغنه خلال اجتماع للبرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء 24 أبريل / نيسان، أنه تمت المصادقة على مشروعات استثمارية في النفط والغاز ، ضمن الخطة السنوية السادسة، وتابع: "ينبغي العمل مع الأجانب لأن البلاد بحاجة إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا، ولا يمكن تأمين مبلغ 200 مليار دولار من الأسواق الداخلية".

واستطرد: "الوزارة طرحت مشروعات في قطاعي النفط والغاز بمبلغ 6 مليارات دولار من المصادر الداخلية".

وذكر زنغنه أن حضور الشركات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز في البلاد فضلا عن المساعدة في إنجاز المشروعات، يساهم في تعزيز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الاتفاق مع شركة توتال يتضمن إحالة بعض النشاطات إلى الشركات الإيرانية وتأمين استثمارات المشروع من الخارج فقط.

ولفت زنغنه إلى أن إنتاج النفط في البلاد ينبغي أن يرتفع بحجم مليوني برميل حتى نهاية الخطة التنموية السادسة.

وتسعى إيران إلى زيادة أعداد المستثمرين الأجانب في كافة المجالات الاستثمارية بها خاصة النفط والغاز الطبيعي، بعد عقود من العقوبات الدولية، التي أضرت باقتصادها.