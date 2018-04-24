وزير النفط الإيراني: المصادقة على استثمارات نفطية بـ200 مليار دولار

واستطرد: "الوزارة طرحت مشروعات في قطاعي النفط والغاز بمبلغ 6 مليارات دولار من المصادر الداخلية".
وذكر زنغنه أن حضور الشركات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز في البلاد فضلا عن المساعدة في إنجاز المشروعات، يساهم في تعزيز الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الاتفاق مع شركة توتال يتضمن إحالة بعض النشاطات إلى الشركات الإيرانية وتأمين استثمارات المشروع من الخارج فقط.
ولفت زنغنه إلى أن إنتاج النفط في البلاد ينبغي أن يرتفع بحجم مليوني برميل حتى نهاية الخطة التنموية السادسة.
وتسعى إيران إلى زيادة أعداد المستثمرين الأجانب في كافة المجالات الاستثمارية بها خاصة النفط والغاز الطبيعي، بعد عقود من العقوبات الدولية، التي أضرت باقتصادها.
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