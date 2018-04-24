غازبروم على ثقة من أنها ستحتفظ بحصتها من واردات الغاز الأوروبي فوق 60%

أعلن نائب رئيس شركة "غازبروم"، ألكسندر ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة على ثقة من أن حصتها في واردات الغاز الأوروبي لن تنخفض عن المستوى الحالي، الذي يتجاوز 60%.

موسكو — سبوتنيك . وقال مدفيديف، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا 24": "إذا كنا نتحدث عن نصيبنا في الواردات، فهو يتجاوز 60 بالمئة، وهذا المستوى يعكس مستوى الترابط الذي وصلنا إليه مع المستهلكين الأوروبيين، نحن لا نضع أهدافًا للحصة، ومن المؤكد أننا لن نخفضها".

والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية هي شركة مساهمة مفتوحة وهي واحدة من أكبر شركات استخراج الغاز الطبيعي في روسيا، وواحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصنعة للغاز في العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في موسكو، وتم إنشاء شركة "غازبروم" في عام 1989، عندما قامت وزارة صناعة الغاز في روسيا، بتحويل نفسها إلى شركة مساهمة لصناعة الغاز، بعد تمكنها من الحفاظ على سلامة كافة أصولها المالية، وفي وقت لاحق تمت خصخصة جزء كبير من أسهم الشركة، لكن في الوقت الحالي، تسيطر الحكومة الروسية على أغلب أصول هذه الشركة العملاقة.