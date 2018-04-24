غازبروم على ثقة من أنها ستحتفظ بحصتها من واردات الغاز الأوروبي فوق 60%

والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية هي شركة مساهمة مفتوحة وهي واحدة من أكبر شركات استخراج الغاز الطبيعي في روسيا، وواحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصنعة للغاز في العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في موسكو، وتم إنشاء شركة "غازبروم" في عام 1989، عندما قامت وزارة صناعة الغاز في روسيا، بتحويل نفسها إلى شركة مساهمة لصناعة الغاز، بعد تمكنها من الحفاظ على سلامة كافة أصولها المالية، وفي وقت لاحق تمت خصخصة جزء كبير من أسهم الشركة، لكن في الوقت الحالي، تسيطر الحكومة الروسية على أغلب أصول هذه الشركة العملاقة.
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