ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتتجاوز الثلاثة بالمئة، مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة، في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدولار يصل أعلى مستوى في أسبوعين وأكبر انخفاض لليورو

وأدت عمليات بيع كبيرة في السوق الأمريكية، وتحذيرات من الشركات الأمريكية بشأن ارتفاع التكاليف، إلى انخفاض الأسهم الآسيوية، بحسب وكالة "رويترز".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 91.093. وارتفع المؤشر في الليلة الماضية إلى 91.076 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير كانون الثاني، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأمريكية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقارب الدولار أعلى مستوى في شهرين، مقابل الين، عند 109.20 ين الذي بلغه في الجلسة السابقة، وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند 109.18 ين مرتفعا 0.3 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3947 دولار. كانت العملة البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 1.3919 دولار أمس الثلاثاء قبل أن ترتفع 0.3 بالمئة بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.