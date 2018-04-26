أدنى مستوى لأسعار الذهب

وصلت أسعار الذهب، اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، إلى أدنى مستوى لها في 5 أسابيع.

ويأتى هذا بضغط من ارتفاع الدولار وصعود عوائد أدوات الخزانة الأمريكية، حسب "رويترز".

© REUTERS / Kai Pfaffenbach ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر

سجل الذهب أدنى مستوى له منذ 21 مارس/ آذار بـ1318.51 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.1 % قبلها بيوم.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي، صعودا للدولار إلى 91.261، وهو أعلى مستوياته منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما زادت الفضة إلى 16.56 دولار للأوقية.

وأكد بيتر فونج مدير التداولات لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج أن ”أسعار الذهب منخفضة بسبب الدولار القوي".

ارتفع الدولار لأعلى مستوى في أربعة أشهر، أمس الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتتجاوز الثلاثة بالمئة، مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة، في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.