أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف فرض عقوبات أمريكية ضد إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على ضوء التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران وتراجع الإنتاج في فنزويلا واستمرار الطلب بشكل كبير.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File ولايتي: إيران لن تتمسك بالاتفاق النووي إذا تسبب لها في ضرر

موسكو — سبوتنيك . وفي الساعة 22:12 بتوقيت (موسكو) وصلت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.73 دولار للبرميل مرتفعة بذلك بما يعادل 0.99 بالمئة، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.21 بالمئة إلى 68.19 دولار للبرميل.

يذكر أنه في منتصف شهر أيار/مايو، سيحل الموعد النهائي، الذي حدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإعلان فيه عن نتائج المناقشات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء الماضي إنه ناقش "اتفاقا جديدا" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعالج فيه الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف قائمة بشأن إيران بخلاف برنامجها النووي.