وزير الخزانة الأمريكي يجري في بكين محادثات تجارية

وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى بكين، اليوم الخميس، لإجراء محادثات تجارية مهمة، في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين ستقف في وجه الغطرسة الأمريكية إذا دعت الضرورة، ولكن لا يزال من الأفضل تسوية الأمور عبر التفاوض.

وقال منوتشين للصحفيين لدى وصوله إلى الفندق عندما سئل إن كان يتوقع إحراز تقدم: "أشعر بسعادة غامرة لكوني هنا. أشكركم".

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وقالت السفارة الأمريكية في بكين إن الوفد يعتزم مغادرة الصين، مساء الجمعة، وأضافت أن الوفد الأمريكي سيجتمع مع المسؤولين الصينيين على مدى اليومين، كما سيجتمع مع السفير الأمريكي تيري برانستاد.

ومن المتوقع أن تغطي المناقشات التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي عددا كبيرا من الشكاوى الأمريكية بشأن الممارسات التجارية الصينية.

وقالت الصين، في وقت سابق، إنها ترحب بزيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الذي يسعى إلى حل نزاع تجاري حاد بين أكبر اقتصادين في العالم.