وزير الصناعة الأردني يدعو إلى إيجاد تكامل اقتصادي بين رجال الأعمال الأردنيين والقطريين

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة خلال مشاركته اليوم الخميس، باللقاء الأردني القطري في العاصمة عمّان، إن علاقات البلدين قوية على مختلف المستويات، كما دعا إلى إيجاد تكامل اقتصادي وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين.

عمان- سبوتنيك. دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إلى "إيجاد تكامل اقتصادي وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

© Sputnik . البدء باستثمار المنفذ الحدودي بين العراق والأردن

وقال القضاة، خلال مشاركته اليوم الخميس باللقاء الأردني القطري الذي نظمته غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمّان أن علاقات البلدين قوية على مختلف المستويات"، مثمنا "دور الاستثمارات القطرية في دعم الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "حجم الاستثمارات القطرية بالأردن يبلغ 350 مليون دولار بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالإضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بالسوق المالي"، مشيرا إلى أن "هذا يعكس الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين".

كما أشار القضاة، إلى "التحديات التي تواجه الأردن جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وبخاصة الدول المحيطة والأعباء التي تحملتها المملكة جراء ذلك خلال السنوات الخمس الماضية والتي أدت إلى تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 20 % لإغلاق أسواقها التقليدية".

وقال وزير الصناعة الأردني إن "هذه التحديات ورغم قسوتها إلا أنها ولدت فرص حقيقية بالاقتصاد الوطني ستظهر جليا في مرحلة إعادة الإعمار بالمنطقة واستقراراها"، مشددا على "ضرورة أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار".

وتابع أن "مؤسسات اقتصادية دولية تقدر حجم مشروعات الإعمار الأولية بالبنى التحتية والخدمات في سوريا بنحو 400 مليار دولار بالإضافة لنحو 200 مليار دولار بالعراق ناهيك عن الاحتياجات الأخرى"، مشيراً إلى أن "الأردن لن يكون بمقدوره لوحده استغلال هذه الفرص ما يتطلب وجود تكامل اقتصادي عربي للمساعدة في بناء سوريا والعراق، داعيا لعقد شراكات بين الشركات الأردنية والقطرية للاستفادة من هذه المشروعات".

وناقش اللقاء الذي تخلله لقاءات ثنائية بين شركات البلدين التي مثلت مختلف القطاعات الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الطرفين وإزالة المعيقات التي تحول دون ذلك، وآلية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

كما تم مناقشة إقامة معارض مشتركة وإنشاء لجان متخصصة لتعزيز التعاون ودعوة الجانب القطري للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة من خلال إقامة مشاريع استراتيجية.

وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية بين شركة ودام الغذائية القطرية ومجموعة من المستثمرين الأردنيين الذين يمثلهم رئيس مجموعة الكيلاني الاستثمارية محمد الكيلاني، وذلك لتأسيس شركة في دولة قطر تختص بإعادة تدوير المخلفات الحيوانية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره رؤساء غرف التجارة والصناعة وممثلي القطاعات التجارية بالمملكة تقديم عروض عن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية وجامعة العقبة للتكنولوجيا وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن كان قد طلب من السفير القطري مغادرة الأردن في حزيران/ يونيو الماضي، على خلفية إعلان دول الخليج مقاطعة قطر.