البيت الأبيض: ترامب يقرر الخطوات القادمة بشأن التجارة مع الصين

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة 4 مايو/ أيار، إن مسؤولين تجاريين أمريكيين أجروا مناقشات مع نظرائهم الصينيين.

وعقد المسؤولون الأمريكان مع الصينيين اجتماعات ليومين في بكين، حسب "رويترز".

© AP Photo / Andy Wong العلاقات بين الصين وأميركا لا تتحسن ويجب على الصين إزالة الحواجز التجارية

ويقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات القادمة في العلاقات التجارية بين أمريكا والصين.

وتابع بيان للبيت الأبيض أن الوفد أجرى مناقشات صريحة مع مسؤولين صينيين بشأن "إعادة التوازن إلى العلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف البيان أن الوفد عمل على حماية الصين للملكية الفكرية، وتحديد السياسات التي تفرض انتقالا جائرا للتكنولوجيا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرا، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

وجاء رد الصين على لسان وزير التجارة، تشونغ شان، أن الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال إذا فرضت عليها، فإنها (الصين) قادرة على حماية مصالحها.