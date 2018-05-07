ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 2018 مع هبوط اليورو

سجل الدولار أعلى مستوياته في 2018، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأمريكية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، 0.2 بالمئة في أحدث قراءة إلى 92.792، وكان المؤشر قفز إلى 92.974 في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.

© Sputnik . Alexander Demyanchuk المركزي الروسي يقلص من احتياطي اليورو عام2017 لصالح الدولار والذهب واليوان

وانخفض اليورو دون 1.19 دولار للمرة الأولى هذا العام في أعقاب بيانات أضعف من التوقعات بشأن الطلبيات الصناعية الألمانية ومعنويات المستثمرين في منطقة اليورو.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.1924 دولار بعدما لامست 1.1896 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من 4 أشهر.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3562 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوياته في 4 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.3487 دولار، وهبط الإسترليني في الأسبوعين الأخيرين مع تغيير المستثمرين توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا المركزي.

وسجل الدولار النيوزيلندي انخفاضا طفيفا إلى 0.7020 دولار أمريكي ليقبع فوق أدنى مستوى منذ بداية العام الذي سجله الأسبوع الماضي عندما بلغ 0.6985 دولار أمريكي، بحسب "رويترز".