سفير مصر في موسكو: نتطلع لمشاركة روسية في مشروعات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا، إيهاب نصر، أنه يتطلع لمشاركة شركات روسية متخصصة في مشاريع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بتصنيع المنتجات بديلا عن تصديرها على شكل خامات.

موسكو — سبوتنيك. وقال نصر في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار: "هناك خطط بدأت بالفعل وهذا ما يمثل فرصة للأصدقاء الروس أيضا، وهي جزء من عملية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تشمل تصنيع هذه المنتجات وليس تصديرها كخام أو مجرد نقلها، بمعنى أنه في محطات التوليد يمكن أن تشترك الشركات الروسية فيها وتصدر الكهرباء مباشرة".

© AFP 2018 / Sergey Bobok مصر تبدأ ضخ الغاز تجريبيا تمهيدا لتشغيل حقل الغاز "ظهر"

وأضاف نصر: "من الممكن مشاركة شركات روسية في محطات معامل تكرير البترول وتصديره كمنتج نهائي بدلا عن الخام، وبالفعل هناك مشروعات بدأت ومشروعات يجري تنفيذها تضم مجمعات بتروكمياويات باستخدام النفط والغاز وأيضا تصنيعه وتصديره كمنتج نهائي، مضيفا: "كل هذه المشروعات مفتوحة للشركات الروسية للمشاركة فيها، وهي تحقق فائدة كاملة للطرفين".

ولفت نصر إلى أن حقل "ظهر" يعد أكبر اكتشاف للغاز في شرق المتوسط، شرق المتوسط هي منطقة واعدة للغاية.

جدير بالذكر أن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أعلن، قبل أيام، أنه من المخطط الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل "ظهر" إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال أيام، في ضوء الأعمال الجارية لتوسعة الطاقة الاستيعابية للوحدات الإنتاجية بحلول شهر رمضان.

وأكد وزير البترول، مع ذلك أن هذا يعتبر إنجازا زمنيا في تنفيذ المشروع برفع معدلات الإنتاج قبل الموعد المخطط له بنحو 50 يوما.