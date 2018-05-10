انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى أقل من 13 في المائة

أوضحت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، صباح اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9 في المائة، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، مقابل 32.9 في المائة في نيسان/أبريل 2017.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب مؤشرات الجهاز فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر نيسان/ أبريل الماضي 273.9 نقطة، بارتفاع 1.5% عن شهر آذار/ مارس الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل في آذار مارس الماضي 13.1 في المائة.

وبرر الجهاز ارتفاع مؤشر التضخم الشهري في نيسان/ أبريل الماضي قياسا لآذار/ مارس الماضي، بارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية.

وتأتي مؤشرات التضخم الأخيرة قبل أيام من انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي تراجع سعر الفائدة المقررة من البنوك، حيث يعتقد على نطاق واسع أن تقرر خفضها مجددا بعد أن قررت خفضها مرتين بالفعل في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين.

وشهدت مصر موجة تضخم غير مسبوقة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، وهو الإجراء الذي رافقه حزمة من السياسات الاقتصادية التي هدفت لخفض عجز الموازنة، وبدأت معدلات التضخم في التراجع مجددا منذ نهاية عام 2017.