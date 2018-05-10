صندوق النقد: التضخم في الإمارات سيتراجع بعدما قفز بسبب ضريبة القيمة المضافة

وأضافت ناتاليا تاميريزا، أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت بواقع 5 % في بداية العام الجاري، تمثل تحولا إداريا وثقافيا كبيرا في بلد اعتاد أن يفرض ضرائب في أضيق الحدود، بحسب "رويترز".
يذكر أن الإمارات بدأت في يناير/ كانون الثاني، تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مع التأكيد على إعفاء الكثير من المواد الأساسية، وتطبيق ضريبة انتقائية عالية على التبغ ومشروبات الطاقة.
وأكدت وزارة المالية في الإمارات أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون له انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية، وسيساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.
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