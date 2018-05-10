صندوق النقد: التضخم في الإمارات سيتراجع بعدما قفز بسبب ضريبة القيمة المضافة

أعلنت ناتاليا تاميريزا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، 10 مايو/ أيار، أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد مضى بسلاسة، وأن التضخم الذي قفز بسببها سيتراجع بعد ذلك.

وأضافت ناتاليا تاميريزا، أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضت بواقع 5 % في بداية العام الجاري، تمثل تحولا إداريا وثقافيا كبيرا في بلد اعتاد أن يفرض ضرائب في أضيق الحدود، بحسب "رويترز".

© AFP 2018 / Karim Sahib الإمارات تنفي اتهام الاتحاد الأوروبي بتوفير ملاذات ضريبة

وقالت تاميريزا إن متوسط التضخم سيبلغ 3.5 في المئة هذا العام، مرتفعا من 2 في المئة العام الماضي، لكنه سينخفض في نهاية المطاف إلى نحو 2.5 في المئة.

يذكر أن الإمارات بدأت في يناير/ كانون الثاني، تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مع التأكيد على إعفاء الكثير من المواد الأساسية، وتطبيق ضريبة انتقائية عالية على التبغ ومشروبات الطاقة.

وأكدت وزارة المالية في الإمارات أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون له انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية، وسيساهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.