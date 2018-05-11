شركة سعودية: متفائلون بمستقبل واعد مع روسيا

وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك" ، قال رئيس شركة "سقالة" السعودية للمواد الغذائية أحمد سقالة إن القمة تعتبر حدثا هاما جدا كونها توفر فرصا استثمارية وتساهم بشكل فعال في تطوير العلاقات الروسية — العربية وتحديدا مع منطقة الخليج العربي.

وأشار أحمد سقالة إلى المشاركة الواسعة التي لفتت انتباهه من قبل جميع الأطراف في قطاعات الأعمال المختلفة وقال: لاحظنا الاهتمام الكبير في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج العربي فأعتقد أنها ستكون أرضية خصبة في تطوير علاقات استراتيجية طويلة الأمد.

وتابع بقوله: لاشك أنه يوجد تحمس جاد من قبل القطاعات الاقتصادية وقطاعات الأعمال من كلا الطرفين سواء من الطرف الروسي أو من الطرف السعودي لتطوير واستثمار هذه العلاقات بتوجيه من القيادات العليا لروسيا والمملكة السعودية.

وأعرب سقالة عن تفائله بمستقبل واعد، لأن، وبحسب قوله، كلا البلدين يملكان طاقات فذة سواء طاقات بشرية أو طاقات اقتصادية مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيحمل بين طياته الكثير من التطوير ومشاريع سيعلن عنها قريبا.

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وفي سياق متصل أكد سقالة أن مشروع رؤية 2030 سيحمل تغييرات كبرى للمملكة العربية السعودية، قائلا: تسير المملكة اليوم في خطة عملية وجادة، وكل يوم تلمس تغيرا إيجابيا، اتوقع أن نلاحظ في القريب العاجل الكثير من التغييرات على المستوى الاقتصادي ومستوى البنية التحتية ومستوى التخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بمعرض الحلال أكسبو الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو قبل أسابيع، قال سقا الله: أنه لشرف لي أنني قمت بالمشاركة في معرض "حلال أكسبو 2018"، الذي اقيم في موسكو، وأنا أتوقع سيتم قريبا تنظيم لقاءات بين المستثمرين في كلا البلدين لتطوير وعولمة القطاع الحلال بين روسيا والمملكة السعودية.