شركة سعودية: متفائلون بمستقبل واعد مع روسيا

وأشار أحمد سقالة إلى المشاركة الواسعة التي لفتت انتباهه من قبل جميع الأطراف في قطاعات الأعمال المختلفة وقال: لاحظنا الاهتمام الكبير في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج العربي فأعتقد أنها ستكون أرضية خصبة في تطوير علاقات استراتيجية طويلة الأمد.
وتابع بقوله: لاشك أنه يوجد تحمس جاد من قبل القطاعات الاقتصادية وقطاعات الأعمال من كلا الطرفين سواء من الطرف الروسي أو من الطرف السعودي لتطوير واستثمار هذه العلاقات بتوجيه من القيادات العليا لروسيا والمملكة السعودية.
وأعرب سقالة عن تفائله بمستقبل واعد، لأن، وبحسب قوله، كلا البلدين يملكان طاقات فذة سواء طاقات بشرية أو طاقات اقتصادية مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيحمل بين طياته الكثير من التطوير ومشاريع سيعلن عنها قريبا.
وفيما يتعلق بمعرض الحلال أكسبو الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو قبل أسابيع، قال سقا الله: أنه لشرف لي أنني قمت بالمشاركة في معرض "حلال أكسبو 2018"، الذي اقيم في موسكو، وأنا أتوقع سيتم قريبا تنظيم لقاءات بين المستثمرين في كلا البلدين لتطوير وعولمة القطاع الحلال بين روسيا والمملكة السعودية.
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