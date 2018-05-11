تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين وإيران

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أن يوقع يوم 17 أيار/ مايو في أستانا، اتفاقية للتعاون التجاري الاقتصادي مع الصين واتفاقية مؤقتة مع إيران بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة.