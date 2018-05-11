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17:36 11 مايو/ أيار 2018
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    روسيا-العالم الإسلامي: قازان سوميت

    موسكو مستعدة لدعم دول منظمة "التعاون الإسلامي" للدخول إلى السوق الروسية

    © Sputnik . Максим Богодвид
    اقتصاد
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    صرح غيورغي كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بأن بلاده مستعدة لدعم دول منظمة "التعاون الإسلامي" للدخول إلى السوق الروسية، إذ أنه تم تهيئة جميع الظروف لهذا التعاون المشترك.

    مشاركون في قمة موسكو الاقتصادية روسيا -العالم الإسلامي
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
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    سبوتنيك. وأضاف كالامانوف خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا-العالم الإسلامي: قازان سوميت" بهذا الشأن قائلاً: "من وجهة نظر دعوة الشركاء إلى روسيا، فإنني أعتقد بأنه تم تهيئة كل الظروف الممكنة حالياً. نحن بالطبع نعمل على الدوام من أجل ذلك، ومع هذا فقد تم إعداد الشروط المطلوبة. ولهذا نحن بانتظار الجميع، والدولة مستعدة لتقديم الدعم لجميع الشركاء الذين يأتون إلى روسيا.

    وقد أشار نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول منظمة "التعاون الإسلامي" يبلغ نحو 75 مليار دولار، يشكل منها حجم الصادرات نحو 58 مليار دولار وحجم الاستيراد 17 مليار دولار مع دول منظمة "التعاون الإسلامي". وبحسب قول كالامانوف فإن الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا الاتحادية هم تركيا وكازاخستان ومصر.

    وفي هذا السياق نوه نائب الوزير قائلاً: "إن البنك الاقتصادي الخارجي ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد ومؤسسة إيكسار- كلها عبارة عن منظومة حكومية لدعم الصادرات. ولهذا فإن الشركاء على استعداد دائم لدعم تصدير المنتجات الروسية إلى الخارج، وكذلك دعم الشركاء للاستثمار في روسيا الاتحادية".

    وأشار كالامانوف كذلك إلى الديناميكية الإيجابية في توريد المنتجات الزراعية سواء من روسيا إلى دول منظمة "التعاون الإسلامي" والعكس، معرباً عن أمله في أن يتم الحفاظ على هذه الديناميكية في المستقبل القريب.

    تعقد القمة الاقتصادية الدولية "روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي قازان —  سوميت في العاصمة قازان منذ عام 2009. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة "المؤتمر الإسلامي". وفي هذا العام يعقد المنتدى قازان —  سوميت في الفترة من 10-12 أيار/ مايو، ويشارك فيه نحو 3 آلاف من ممثلي المنظمات الدولية، وهيئات السلطات العامة، والمؤسسات المالية، والبعثات الدبلوماسية، والبرلمانات، والأعمال التجارية من أكثر من 50 دولة. إذ أصبح الموضوع الرئيس للقمة هذا العام بعنوان "الحلال أسلوب الحياة".

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    شركاء, التعاون الاقتصادي, كازاخستان, ظروف, تصدير, استيراد, أخبار العالم الإسلامي, التبادل التجاري, تركيا, مصر, روسيا, وكالة سبوتنيك, قازان
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