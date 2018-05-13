وفرت الملايين... سوريا تستغني عن الزيوت الأمريكية وتصنعها محليا

وأوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان اليوم أن كوادر الشركة العامة لمصفاة حمص استطاعت إيجاد حل لمشكلة الزيت الأمريكي الصنع من تطبيق دراسات وبدائل معينة للوصول إلى المواصفة المطلوبة للزيت المستخدم بالضواغط.
وأضاف البيان أن الزيت الأمريكي ذا أساس عضوي وليس له معادل في سوريا مع عدم إمكانية تصنيعه في معمل مزج الزيوت التابع لمصفاة حمص الذي يعتمد تصنيع زيوت ذات أساس معدني.
يذكر أن معمل مزج الزيوت بمصفاة حمص تصل طاقته الإنتاجية إلى 60 ألف طنا سنويا ويلبي حاجة السوق المحلية من مختلف أنواع الزيوت وحاصل على عدة جوائز عالمية.
تجدر الإشارة إلى أن المعمل أنتج مانع التجمد لأول مرة كما تعكف الكوادر الفنية فيه على دراسة إمكانية إنتاج زيت الفرامل وكافة أنواع الشحوم.
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