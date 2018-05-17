شركة حلويات سورية تخطط للتوسع في السوق الروسية

تعتزم شركة الحلويات السورية المعروفة باسم "مكي" دخول الأسواق الروسية، بحسب ما صرح به المدير العام للشركة حسام مكي.

صرح المدير العام للشركة حسام مكي بأن الشركة بدأت بتقديم منتجاتها المكونة من الكعك مع الشوكولاته والتين والفستق، في عدد من المحال التجارية المتخصصة ببيع المواد الغذائية.

حيث تقوم الشركة بتصدير منتجاتها لسلسلة متاجر "بيلا" و"ماغنيت" في كل من موسكو وسان بطرسبورغ وفي عدد من مدن مقاطعة سيبيريا.

وتخطط الشركة لتوسيع شبكة المبيعات لمنتجاتها في السوق الروسية، من خلال تقديم منتجاتها في سلسلة متاجر "آشان" في كل من موسكو وسان بطرسبورغ.

ولم يحدد مكي الكميات المطلوبة للسوق، معتبرا إياها من أسرار العمل التجاري.

وبحسب مكي، فإن مصنع الشركة الواقع شرقي العاصمة السورية دمشق، بدأ بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية بعد أبريل/نيسان، عندما تم تحرير منطقة الغوطة التي وقع فيها إطلاق عدد كبير من الصواريخ على أحياء دمشق.

ووصف مكي السوق الروسية بالواعدة.