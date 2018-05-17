الهند تزيد من وارداتها من النفط الإيراني لأعلى مستوى منذ العام 2016

ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران إلى 640 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان، وهو أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وفقا لبيانات من مصادر ملاحية وبقطاع النفط، حيث تزيد شركات التكرير مشترياتها قبيل عقوبات أمريكية تلوح في الأفق ضد إيران.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت إجمالا 4.51 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بارتفاع نسبته 2.5% على أساس سنوي بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وزادت واردات الهند من إيران 49% من مستواها في مارس/ آذار، و20% بالمقارنة مع مستواها قبل عام وفقا لما أظهرته البيانات، والهند ثاني أكبر مشتر للخام من إيران بعد الصين.

وزادت شركات التكرير الحكومية وارداتها بعد أن وافقت إيران على تخفيضات كبيرة على الشحن.

وصدرت إيران إجمالا 2.6 مليون برميل يوميا من الخام في أبريل/ نيسان، وهو مستوى قياسي منذ رفع العقوبات في يناير كانون الثاني 2016 وفقا للخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية.

لكن من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية مستقبلا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من مايو/ أيار، انسحابه من اتفاق أُبرم في 2015 بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى لكبح برنامج طهران النووي.

وتنوي الولايات المتحدة تجديد عقوبات بحق إيران بما في ذلك على قطاع البترول.