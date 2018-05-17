المنامة تدعو شركات روسية للتعاون بعد اكتشاف حقل نفطي صخري ضخم

دعا سفير مملكة البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي، الشركات الروسية للمشاركة في عمليات استكشاف واستخراج النفط في المملكة خاصة بعد اكتشافات بترولية وغازية جديدة ضخمة تمت قبل أشهر في البحرين.

موسكو — سبوتنيك. وقال الساعاتي في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نريد أن ندعو الشركات الروسية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والاستخراج وفي جميع عمليات صناعات النفط لأن هذا سيكون منعطف في تاريخ الاقتصاد البحريني، لأننا سنتوجه بشكل قوي نحو صناعة النفط بإنشاء المصافي ومن حيث معالجة النفط الخام واستخراج مشتقاته وكل الأمور المتعلقة بالنفط".

© Sputnik . Edward Peskov السفير البحريني لدى روسيا يتوقع قفزة في التبادل التجاري بين البلدين

وتابع السفير البحريني في موسكو : "كما نعلم أن روسيا متقدمة جدا في هذا المجال ولدينا الآن اتصالات مع العديد من الشركات الروسية مثل " غازبروم " و"تات نفط" و"روس نفط" و"لوك أويل" كل الشركات الأخرى مدعوة وتقوم بزيارات إلى البحرين".

وأعرب الدبلوماسي البحريني عن أمله في أن "يكون هناك تعاون إلى جانب التعاون الذي تم توقيعه قبل سنتين مع "غازبروم" من أجل اعتبار البحرين مركزا لتوزيع الغاز الروسي في المنطقة".

وأعلن وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة 4 أبريل/ نيسان 2018 عن اكتشاف حقل نفطي جديد باحتياط يتجاوز 80 مليار برميل.

وقال الوزير بأن "كميات الاكتشاف النفطي قد تتجاوز 80 مليار برميل، وكميات الغاز تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء البحرين.