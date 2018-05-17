وزير الطاقة السعودي: أجرينا محادثات مع 5 دول للحد من اضطرابات سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس 17 مايو / أيار، إن الرياض أجرت محادثات مع روسيا، والولايات المتحدة، والهند، وكوريا الجنوبية، والإمارات، لمناقشة الحد من الاضطرابات في سوق النفط.

ولفت الفالح إلى أن مناقشة الوضع في سوق النفط ستستمر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018.

© AFP 2018 / Karen Bleier الهند تزيد من وارداتها من النفط الإيراني لأعلى مستوى منذ العام 2016

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) أن وزير الطاقة أجرى محادثة هاتفية مع وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مؤتمر منظمة أوبك، سهيل المزروعي، لمناقشة وضع سوق النفط العالمي.

وجدد الوزيران التزامهما بتأمين الإمدادات ومراعاة مصالح المستهلكين والاقتصاد العالمي.

ولفتت (واس) إلى أن الوزيران اتفقا على مناقشة هذه الأمور مع وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، في سانت بطرسبرغ الأسبوع المقبل، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، من أجل مواصلة هذه المشاورات.

وخلال محادثته مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي ذارمندرا براذان، ناقش الفالح التعاون المشترك بين السعودية والهند، وناقشا التطورات الحالية التي يشهدها سوق النفط في ظل تخوفات من نقص إمدادات النفط العالمي بسبب فرض عقوبات أمريكية على إيران، التي أعلنتها واشنطن عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 مايو الجاري.