وزير الطاقة السعودي: أجرينا محادثات مع 5 دول للحد من اضطرابات سوق النفط

ولفت الفالح إلى أن مناقشة الوضع في سوق النفط ستستمر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2018.
وجدد الوزيران التزامهما بتأمين الإمدادات ومراعاة مصالح المستهلكين والاقتصاد العالمي.
ولفتت (واس) إلى أن الوزيران اتفقا على مناقشة هذه الأمور مع وزير الطاقة الروسي، ألكساندر نوفاك، في سانت بطرسبرغ الأسبوع المقبل، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، من أجل مواصلة هذه المشاورات.
وخلال محادثته مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي ذارمندرا براذان، ناقش الفالح التعاون المشترك بين السعودية والهند، وناقشا التطورات الحالية التي يشهدها سوق النفط في ظل تخوفات من نقص إمدادات النفط العالمي بسبب فرض عقوبات أمريكية على إيران، التي أعلنتها واشنطن عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 مايو الجاري.
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