3 عوامل ترفع أسعار النفط العالمية بنسبة 20 % في 2018

ذكرت وكالة "رويترز" أن الهبوط السريع في إمدادات النفط من فنزويلا، والقلق من نقص صادرات إيران بسبب عقوبات أمريكية جديدة دفع أسعار النفط العالمية للصعود حوالي 20 في المئة في 2018، ويضاف إلى ذلك تراجع مخزون النفط العالمي.
وبينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بلا تغيير عند 71.49 دولار للبرميل، قفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 80.50 دولار للبرميل.
وقفز انتاج النفط الأمريكي 27 في المئة في العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي عند 10.72 مليون برميل يوميا ليقترب من إنتاج روسيا، الذي يصل إلى 11 مليون برميل يوميا.
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