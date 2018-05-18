3 عوامل ترفع أسعار النفط العالمية بنسبة 20 % في 2018

تجاوز سعر برميل النفط، اليوم الخميس 17 مايو / أيار، 80 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2014، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بفعل صعود الدولار وتزايد الإنتاج الأمريكي.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الهبوط السريع في إمدادات النفط من فنزويلا، والقلق من نقص صادرات إيران بسبب عقوبات أمريكية جديدة دفع أسعار النفط العالمية للصعود حوالي 20 في المئة في 2018، ويضاف إلى ذلك تراجع مخزون النفط العالمي.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader وزير الطاقة السعودي: أجرينا محادثات مع 5 دول للحد من اضطرابات سوق النفط

وأدى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى في سبع سنوات، إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين الياباني، وهو ما يجعل استيراد النفط أكثر تكلفة بالنسبة للدول المستوردة، خاصة في قارة آسيا.

وبينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بلا تغيير عند 71.49 دولار للبرميل، قفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 80.50 دولار للبرميل.

وقفز انتاج النفط الأمريكي 27 في المئة في العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي عند 10.72 مليون برميل يوميا ليقترب من إنتاج روسيا، الذي يصل إلى 11 مليون برميل يوميا.



