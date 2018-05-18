وفد سعودي كبير إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وردا على سؤال حول الخطط للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات بين الجانبين خلال منتدى سان بطرسبورغ المرتقب، قال السفير السعودي:"حتى الآن لا نعرف. الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشرفين جميعها وجدت طريقها إلى التنفيذ بالتعاون الكامل بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في كافة المجالات وتتابعها اللجان المختصة…".
الجدير بالذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي يعقد في عاصمة روسيا الشمالية في الفترة 24-26 أيار / مايو.
ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية — السياسية، ويعقد منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا منذ عام 1997، ويسمى هذا المنتدى الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، بفضل حجمه ومستوى المشاركين.
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