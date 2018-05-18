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    أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2017

    وفد سعودي كبير إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

    © Sputnik . Evgeniy Biyatov
    اقتصاد
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    كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، أن وفدا سعوديا كبيرا يعتزم حضور منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، برئاسة وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، موضحا أن الوفد يضم أيضا ممثلي هيئة الاستثمار السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

    أعمال منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي لعام 2017
    © Sputnik . Evgeniy Biyatov
    وفد كبير من البحرين يشارك في منتدى بطرسبورغ الدولي وآفاق تعاون كبيرة بين موسكو والمنامة
    وقال قرملي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "سيشارك وفد سعودي كبير كالعادة في مؤتمر سان بطرسبورغ، هذا المؤتمر مهم جدا وأفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا آفاق واعدة وصاعدة ومهما تحقق حتى الآن فالطموحات ما تزال أكبر بكثير مما تحقق. سيأتي إن شاء الله وزير الطاقة السعودي مع وفد كبير من هيئة الاستثمار ومن صندوق الاستثمارات العامة وطبعا مع رجال الأعمال".

    وردا على سؤال حول الخطط للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات بين الجانبين خلال منتدى سان بطرسبورغ المرتقب، قال السفير السعودي:"حتى الآن لا نعرف. الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشرفين جميعها وجدت طريقها إلى التنفيذ بالتعاون الكامل بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في كافة المجالات وتتابعها اللجان المختصة…".

    الجدير بالذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي يعقد في عاصمة روسيا الشمالية في الفترة 24-26 أيار / مايو.

    ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية — السياسية، ويعقد منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا منذ عام 1997، ويسمى هذا المنتدى الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، بفضل حجمه ومستوى المشاركين.

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    الكلمات الدلالية:
    منتدى سان بطرسبورغ, سان بطرسبورغ, روسيا
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