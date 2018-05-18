المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" تنهي الأسبوع منخفضة

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك للأسهم الأمريكية اليوم الجمعة منخفضين بعد جلسة تداول متقلبة مع تضررهما من خسائر لأسهم البنوك وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وقلق المستثمرين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

بينما أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 1.11 نقطة، أو 0%، إلى 2415.09 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.16 نقطة، أو 0.26%، ليغلق عند 2712.97 نقطة، بحسب رويترز.

© AP Photo / Richard Drew بورصة "وول ستريت" تحقق قفزة في نهاية أسبوع متقلب

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 28.13 نقطة، أو 0.38%، إلى 7354.34 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ستاندرد آند بورز 0.54 بالمئة وداو جونز 0.46 بالمئة وناسداك 0.66 بالمئة.