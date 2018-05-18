بعد 6 ارتفاعات أسبوعية متتالية… عدد حفارات النفط في أمريكا يستقر

وبحسب "رويترز" يدفع هذا الاستقرار شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من النفط وخصوصا الخام الصخري.
ويعتبر إجمالي عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي أوبك خفض الإمدادات العالمية في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت هذا الأسبوع إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي 7.2 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران.
وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 987 حفارا، ارتفاعا من متوسط بلغ 876 حفارا في 2017. ويشير ذلك إلى أن عدد الحفارات يتجه إلى أن يكون الأعلى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)