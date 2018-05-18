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00:05 19 مايو/ أيار 2018
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    النفط

    بعد 6 ارتفاعات أسبوعية متتالية… عدد حفارات النفط في أمريكا يستقر

    © Sputnik . Alexei Danichev
    اقتصاد
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    استقر عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد صعوده على مدار ستة أسابيع متتالية، على الرغم من وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.

    وبحسب "رويترز" يدفع هذا الاستقرار شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من النفط وخصوصا الخام الصخري.

    البترول وأسعار النفط
    © AP Photo / Hasan Jamali
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    وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية استقر عند 844 حفارا الأسبوع المنتهي في 18 مايو/ أيار.

    ويعتبر إجمالي عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي أوبك خفض الإمدادات العالمية في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.

    وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت هذا الأسبوع إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي 7.2 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران.

    وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 987 حفارا، ارتفاعا من متوسط بلغ 876 حفارا في 2017. ويشير ذلك إلى أن عدد الحفارات يتجه إلى أن يكون الأعلى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا.

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