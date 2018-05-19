التوترات السياسية في إيطاليا ترفع أسعار الذهب

تعافت أسعار الذهب، أمس الجمعة 18 مايو / أيار، بسبب التوترات السياسية في إيطاليا، التي دفعت المستثمرين للبحث عن المعدن النفيس كبديل آمن للاستثمار بدلا من الاستثمار في السندات،

© Fotolia / Arabimages أدنى مستوى لأسعار الذهب

ذكرت وكالة "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 1293.14 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

لكن المعدن النفيس أنهى الأسبوع على أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول مع تراجعه حوالي 2 في المئة، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران بنسبة 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1291.30 دولار للأوقية.

ويرى خبراء أن الذهب استمد قوته من التوترات الجيوسياسية في إيطاليا وموجة المبيعات في أسواق السندات الإيطالية.