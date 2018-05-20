السعودية تتعهد بدعم استقرار إمدادات النفط لكوريا الجنوبية وسط ارتفاع الأسعار

تعهد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، باستمرار دعم استقرار إمدادات النفط، في ظل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية، حسبما أفادت صحيفة "مال" السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن وزير الطاقة الكوري الجنوبي بايك أون-كيو أجرى مكالمة هاتفية مع الفالح مؤخراً لمناقشة استقرار أسواق النفط العالمية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov الفالح: هناك توافق بين منتجي النفط على التعاون بعد 2018

وأشارت إلى أن " الفالح أكد على أن بلاده ستدعم استقرار إمدادات النفط الخام لكوريا الجنوبية، نظرا لعلاقات التعاون بين البلدين"، غير أنه لم يذكر خطة محددة للدعم.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن خام "برنت" سجل مكاسباً للأسبوع السادس على التوالي بسبب هبوط حاد في إنتاج فنزويلا، وطلب عالمي قوي، وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران.

وأنهت عقود "برنت" — خام القياس العالمي — جلسة التداول منخفضة 79 سنتاً، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة قفز برنت" فوق 80 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مع توقعات بأن يسجل المزيد من المكاسب في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 21 سنتاً، لتبلغ عند التسوية 71.28 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.9%، وهي ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.