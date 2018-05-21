النفط يتراجع لكن انحسار التوتر التجاري بين أمريكا والصين يكبح الخسائر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مبددة المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة، غير أن توقعات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في الحد من الخسائر.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1214 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع من أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 79.19 دولار للبرميل.

© AP Photo / Hasan Jamali 3 عوامل ترفع أسعار النفط العالمية بنسبة 20 % في 2018

وانخفض الخام الأمريكي في العقود الآجلة سنتين إلى 71.26 دولار للبرميل.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الأحد تجميد الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما اتفق البلدان على التخلي عن التهديد بفرض رسوم جمركية فيما يعكفان على التوصل لاتفاق تجاري أوسع نطاقا، مما أعطى الأسواق العالمية دفعة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، وفقا لـ"رويترز".

وفي الأسبوع الماضي عبر وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي عن قلقهما من التقلبات الأخيرة في سوق النفط، ويعتزمان لقاء نظيرهما الروسي ألكسندر نوفاك في سان بطرسبورغ لمواصلة المشاورات.

وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي" (BP) لـ"رويترز" إنه يتوقع تباطؤ أسواق النفط بسبب وفرة إمدادات النفط الصخري الأمريكي واحتمال عودة أوبك لضخ إمدادات أكبر في السوق، بعدما تجاوز سعر الخام أكثر من 80 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.

وقال دادلي إنه يتوقع هبوط أسعار النفط إلى ما بين 50 دولارا و65 دولارا للبرميل بسبب ارتفاع الإنتاج الصخري وقدرة أوبك على تعزيز الإنتاج لتغطية النقص المحتمل في الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات.