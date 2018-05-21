الجزائر تعلن أرقام جديدة عن وضعها الاقتصادي

أعلنت الجزائر اليوم الاثنين 21 مايو/ أيار أرقاما جديدة حول وضعها الاقتصادي في الشهور الأخيرة.

وحقق العجز التجاري تراجعا قدره 78 %، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجمارك.

وبلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، مقابل 3.878 مليار دولار في نفس الفترة عام 2017.

#الجزائر

تراجع في #العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من 2018 pic.twitter.com/D71OYpKccH — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 22, 2018

كما ارتفعت الصادرات الجزائرية إلى " إلى 14.368 مليار دولار من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أبريل/ نيسان العام الحالي مقابل 12.117 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6 %"، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك.

أما الواردات فانخفصت بشكل طفيف إلى 15.224 مليار دولار مقابل 15.995 مليار دولار العام الماضي، ما يمثل انخفاضا قدره 4.82 %.