الجزائر تعلن أرقام جديدة عن وضعها الاقتصادي

وحقق العجز التجاري تراجعا قدره 78 %، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الجمارك.
وبلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، مقابل 3.878 مليار دولار في نفس الفترة عام 2017.
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 22, 2018
تراجع في #العجز التجاري خلال الشهرين الأولين من 2018 pic.twitter.com/D71OYpKccH
كما ارتفعت الصادرات الجزائرية إلى " إلى 14.368 مليار دولار من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية أبريل/ نيسان العام الحالي مقابل 12.117 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 18.6 %"، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك.
أما الواردات فانخفصت بشكل طفيف إلى 15.224 مليار دولار مقابل 15.995 مليار دولار العام الماضي، ما يمثل انخفاضا قدره 4.82 %.
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