غرفة تجارة دبي تبحث الشراكات الاقتصادية مع مجتمعي الأعمال في روسيا وبيلاروسيا

بحثت "غرفة تجارة وصناعة دبي"، في موسكو ومينسك، آفاق التعاون وفرص الشراكات الاقتصادية مع مجتمعي الأعمال في روسيا وبيلاروسيا، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والقطاعات المبتكرة، اليوم الثلاثاء.

وعقدت بعثة "الغرفة"، برئاسة مدير المكاتب الخارجية عمر خان، عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات والدوائر في روسيا وبيلاروسيا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

غرفة دبي تبحث التعاون في القطاعات المبتكرة مع روسيا وبيلاروسيا https://t.co/mLE1nDblO5 pic.twitter.com/f90ZTBbdLm — أخبار الإمارات (@UAENewsArabic) May 22, 2018

وأجرى الوفد الإماراتي، في موسكو، عدة لقاءات مع مسؤولين في "غرفة تجارة وصناعة موسكو"، ومركز "سكولكوفو" الروسي للابتكار، ومركز الصادرات الروسية؛ وشارك في فعاليات معرض "سفياز" للتقنية، الذي يعتبر أكبر معارض تقنية المعلومات في شرق أوروبا.

كما أجرى الوفد نقاشات، في مينسك، مع ممثلين عن "غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا"، ومجمع التكنولوجيا البيلاروسي.

واستعرض وفد "غرفة دبي" المزايا التنافسية التي توفرها دبي للشركات الروسية والبيلاروسية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة، وخصوصاً المناطق الحرة؛ حيث تم تسليط الضوء على "واحة دبي للسيليكون" والمنطقة الحرة لجبل علي، كمنطقتين حرتين جاذبيتين للشركات الأوروآسيوية.

ونقلت الوكالة الرسمية الإماراتية، عن عمر خان، قوله:

هناك اهتماما كبيرا من قبل الشركات الروسية والبيلاروسية، لتوسيع صادراتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر بوابة دبي.

وأشار المسؤول في "غرفة دبي" إلى وجود قواسم مشتركة تجمع مجتمع الأعمال في دبي مع نظيريه في روسيا وبيلاروسيا، أبرزها، التركيز على رعاية الابتكار، والتنوع الاقتصادي، والتجارة العالمية، والاستثمار الأجنبي.