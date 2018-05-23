تقرير: السعودية بخير...ويجب المضي قدما بالاصلاحات

أعلن صندوق النقد الدولي عقب مشاورات سنوية مع السلطات في المملكة السعودية إن الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة تمضي على نحو جيد وحث الصندوق الحكومة على عدم تعزيز الإنفاق بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court ولي العهد يتخذ قرارا ينقذ الكرة السعودية من "كارثة"

وقال تيم كالين مدير فريق الصندوق الذي أجرى محادثات لاثني عشر يوما مع المسؤولين السعوديين في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء "السعودية تواصل إحراز تقدم طيب في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل رؤية 2030."

وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا قياسيا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بحسب ما أعلنته وزارة المالية.

وأفاد مسؤولون في الوزارة في تلك الفترة أن مجموع الواردات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي (162 مليار دولار)، أي أقل من التوقعات وواردات 2014، بينما بلغ الانفاق 975 مليار ريال (260 مليار دولار).