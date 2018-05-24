المفوضية الأوروبية تنهي قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة غازبروم دون فرض غرامة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها أنهت قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة "غازبروم" الروسية دون فرض غرامة مالية عليها.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN غازبروم تكمل بناء الخط الأول من مشروع "التيار التركي"

موسكو — سبوتنيك . وكشف بيان المفوضية أن "غازبروم" والمفوضية، توصلتا إلى اتفاق حول تسوية قضية مكافحة الاحتكار، وضعت المفوضية الأوروبية في إطاره، عددا من الالتزامات على شركة "غازبروم" لضمان إمدادات الغاز الحرة بأسعار منافسة لدول أوروبا الوسطى والشرقية.

وجاء في نص البيان: "قررت المفوضية الأوروبية جعل هذه الالتزامات ملزمة قانونًا لشركة "غازبروم" في إطار المادة 9 من لائحة الاتحاد الأوروبي لمناهضة الاحتكار. وفي حال انتهاك الشركة لهذه الالتزامات، يكون من حق المفوضية الأوروبية فرض غرامة تصل إلى 10 بالمئة من قيمة حجم التداول العالمي للشركة ".

ويترتب على ذلك، أن المفوضية الأوروبية، في هذه المرحلة لن تفرض غرامات على شركة "غازبروم" في إطار قضية مكافحة الاحتكار.

والجدير بالذكر، أن المفوضية الأوربية عند التعامل مع مثل هذه القضايا، يمكنها أن تختار إحدى الطريقتين، الأولى العمل بموجب المادة 7 من لائحة مكافحة الاحتكار التي تنص على إمكانية فرض غرامات على الشركة التي يجري التحقيق ضدها لمخالفة قواعد المنافسة للاتحاد الأوروبي.

كما يوجد لدى المفوضية خيار بديل، وهو العمل بموجب المادة 9، التي لا تستوجب فرض غرامات على المخالفة لقواعد المنافسة. ومع ذلك، لهذا الغرض ، ينبغي على الشركة التي يجري التحقيق بشأنها، بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن مخاوفها تجاهها، تقديم مقترحات لحل هذه المشاكل. ويحق للمفوضية الأوروبية، بعد التشاور مع المشاركين المهتمين في السوق، إضفاء الشرعية على هذه المقترحات. ولا يمكن فرض غرامة إلا على انتهاك هذه المقترحات المقننة.