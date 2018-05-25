دميترييف: أرامكو السعودية تؤكد اهتمامها بالاستثمار في شركة "أوراسيا" للتنقيب

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أنه بحث مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاستثمارات وتطوير شركات الروسية العاملة في مجال خدمة الطاقة، كما تم التأكيد على الاهتمام بالاستثمار في شركة "أوراسيا" للتنقيب.