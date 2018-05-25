العقوبات على روسيا تفقدها أسواق الأسلحة الرياضية في أمريكا وأوروبا

قال رئيس شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية علي شركة "روس أوبورون إسكبورت" قد أفقدت روسيا أسواق الأسلحة الرياضية في الولايات المتحدة وأوروبا.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وردا على سؤال حول الأسواق التي فقدتها روسيا بسبب العقوبات الأمريكية، قال تشيميزوف للصحفيين، في منتدى سان-بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018: "الأسواق التي فقدناها، هي قبل كل شيء أسواق أمريكية وأوروبية تعمل أساسا علي بيع كميات غير كبيرة من الأسلحة الرياضية الخفيفة، من إنتاج شركة كلاشنيكوف".

© Sputnik . Ramil Sitdikov وزير الاقتصاد السوري يتحدث عن أهمية المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في بداية أبريل/ نيسان الماضي، فرض عقوبات بحق 38 شخصية طبيعية ومعنوية روسية، بما في ذلك وشركة "روس أوبورون إكسبورت" وشركة "الاتحاد الروسي المالي" وشركة "روسال".

ويذكر أيضا أن منتدي سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 يعقد في الفترة من 24 إلى 26 مايو/ أيار الحالي. وتمارس وكالة "روسيا سيغودنيا" أنشطتها في هذا المنتدى بصفتها شريكة إعلامية، إذ تقوم ببث أنباء المنتدى عبر شاشاتها الإعلامية، بالإضافة إلى تغطية فعالياته عبر موقعها الرائد.