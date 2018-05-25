توقيع اتفاق حول مشروع خط غاز بين كردستان العراق و"روس نفط"

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقالت شركة "روس نفط" عن هذا الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي، إنه "في إطار الاتفاقية الموقعة، ستقوم الأطراف بوضع خطة شاملة لتطوير أعمال الغاز في المنطقة الكردية من جمهورية العراق، وأحد أهم العناصر في هذه الخطة هو التصميم الأولي لبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في كردستان العراق".
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أوائل الشهر الجاري أن إيرادات تصدير النفط الخام من حقول النفط في وسط وجنوب العراق خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 6 مليارات و496 مليون دولار.
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