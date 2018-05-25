توقيع اتفاق حول مشروع خط غاز بين كردستان العراق و"روس نفط"

وقعت شركة "روس نفط" الروسية، اليوم الجمعة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، على اتفاقية حول تطوير أعمال الغاز في منطقة كردستان العراق، تتضمن التعاون في بناء خط أنابيب الغاز.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقالت شركة "روس نفط" عن هذا الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي، إنه "في إطار الاتفاقية الموقعة، ستقوم الأطراف بوضع خطة شاملة لتطوير أعمال الغاز في المنطقة الكردية من جمهورية العراق، وأحد أهم العناصر في هذه الخطة هو التصميم الأولي لبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في كردستان العراق".

© AP Photo / Nabil al-Jourani النفط العراقية تنفي بحث موضوع الشركات الروسية في إقليم كردستان مع وزير الطاقة الروسي

وتتهم بغداد أربيل بالتعاقد بشكل غير قانوني مع شركات نفط عالمية لتصدير وإنتاج النفط والغاز في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، فيما حذرت وزارة النفط العراقية الشركات من التعاقد مع كردستان دون علمها.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أوائل الشهر الجاري أن إيرادات تصدير النفط الخام من حقول النفط في وسط وجنوب العراق خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 6 مليارات و496 مليون دولار.