اليورو يتكبد خسارة للأسبوع السادس على التوالي

انخفض اليورو، اليوم الجمعة، متجها صوب تكبد خسارة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا، مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين، بينما يؤثر تطور اضطراب سياسي في إسبانيا سلبا على المعنويات.

وسجلت الكرونة السويدية ارتفاعا مفاجئا بين عملات مجموعة الدول العشر الكبرى في التعاملات الأوروبية بعد أن قال مكتب الدين في البلاد إنه يخطط لبناء مراكز بما يصل إلى سبعة مليارات كرونة (803 ملايين دولار) في الوقت الذي يقلص فيه مشترياته من العملات الأجنبية المرتفعة الثمن.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 2018 مع هبوط اليورو

وزاد عائد سندات الخزانة الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات، والتي تحظى بمتابعة وثيقة، إلى 200 نقطة أساس للمرة الأولى منذ يونيو حزيران. وينظر الكثير من المستثمرين إلى سندات الخزانة الإيطالية والألمانية على أنها مؤشر على معنويات المستثمرين تجاه منطقة اليورو.

ودفع ارتفاع العوائد اليورو للانخفاض مقابل الفرنك السويسري في الأيام الماضية، مع اتجاه الفرنك صوب تسجيل مكسب للأسبوع الرابع على التوالي مقابل العملة الموحدة. وانخفض اليورو اليوم 0.1 بالمئة إلى 1.1601 فرنك.

وظلت بقية العملات تُتداول ضمن نطاق محدود مع استيعاب المستثمرين لأنباء هذا الأسبوع بما في ذلك محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وبيانات أوروبية متباينة مع بقاء مؤشر الدولار دون المستوى المرتفع البالغ 94.19 والذي بلغه هذا الأسبوع، وهو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.20 بالمئة مقابل الدولار إلى نحو 1.17 دولار. وفي الأسبوع انخفض اليورو 0.6 بالمئة ويتجه صوب تسجيل خسارة للأسبوع السادس على التوالي.