"غازبروم نفط" تبحث مع الهند إمكانية توريد النفط من الشرق الأوسط

أعلن رئيس شركة "غازبروم نفط" الروسية ألكسندر ديوكوف، اليوم الجمعة، أن الشركة تبحث مع الهند إمكانية تزويدها بالنفط والمنتجات النفطية من منطقة الشرق الأوسط.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال ديوكوف، للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول المشاريع المشتركة التي تناقشها "غازبروم نفط" مع الهند: "نحن نبحث إمكانية توريد النفط والمنتجات النفطية (إلى الهند) هناك احتمال مثل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط".

© Sputnik . Alexander Galperin انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة عالمية واسعة

وأشار ديوكوف، إلى أن الطرفين لا يزالان يدرسان القرار، ومع ذلك هذا ليس الهدف الاستراتيجي لشركة "غازبروم نفط".

هذا وانطلقت يوم أمس الخميس، فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة". ويبحث في الفترة ما بين 24-26 أيار/ مايو تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجها الاقتصاد العالمي، بمشاركة كبرى فعاليات والمنظومات الاقتصادية العالمية.