نوفاك: دول "أوبك +" تصل إلى حل وسط في تخفيف الصفقة

موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك، حسب وكالة بلومبرغ: "دول أوبك+ ستتوصل إلى حل وسط في تخفيف خفض الإنتاج".

© Sputnik . Sergey Pyatakov نوفاك: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حول الغاز

وشدد نوفاك على أن المشاركين في الصفقة مهتمون بأسعار عادلة للنفط".

يذكر أن منظمة "أوبك" ودول من خارجها، كانت قد توصلت في اجتماعها، يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك" ومن خارجها، تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري 2018.