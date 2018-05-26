نوفاك: خفض إنتاج النفط في إيران بسبب العقوبات سيكون أقل من توقعات السوق إلى 10%

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن خفض إنتاج النفط في إيران بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، سيكون أقل من توقعات السوق، ويمكن أن يصل إلى 10 في المئة فقط كحد أقصى.

© Sputnik . Mikhail Klimentiev بوتين: روسيا غير مهتمة بنمو أسعار النفط... سعر 60 دولارا للبرميل مناسب لنا

سبوتنيك . وقال نوفاك على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أعتقد أن خفض الإنتاج نتيجة فرض عقوبات لن يكون كبيرا كما يتوقع الكثيرون، والحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 10 في المئة".

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 آذار/مايو الجاري، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران، في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.