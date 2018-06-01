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02:37 01 يونيو/ حزيران 2018
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    ليبيا تستعد لإطلاق مشروع لتوفير مصادر للطاقة المتجددة

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    اقتصاد
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    أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في العاصمة الليبية، طرابلس، أنها تدرس كيفية تطبيق أحدث التقنيات الحديثة مع شركة "بيوناس" الماليزية لدراسة دور عملية الوقود الحيوي لدعم الاقتصاد وبرامج التنمية المستدامة في ليبيا، مشيرة إلى أن استخراج الوقود الحيوي من أوراق شجرة الجتروفا يساعد في مكافحة التصحر وتوفير مصادر الطاقة المتجددة.

    طرابلس — سبوتنيك. وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن "المؤسسة الوطنية للنفط تتطلع على دور الوقود الحيوي في دعم الاقتصاد وبرامج التنمية المستدامة حيث اجتمعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة "بيوناس" الماليزية لفهم أفضل لكيفية تطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنيات العلمية الحديثة لاستخراج الوقود الحيوي من أوراق شجرة الجتروفا من أجل المساعدة في مكافحة التصحر وتوفير مصادر الطاقة المتجددة".

    وأضاف البيان أنه "يمكن استخدام مصادر الطاقة هذه لدعم الاقتصاد وبرامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمنطقة الحزام الافريقي الأخضر العظيم الممتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا".

    منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
    © Sputnik . Alexander Galperin
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    وأوضح بيان المؤسسة الوطنية للنفط أن "مجموعة شركات "بيوناس" الماليزية عرضت التكنولوجيا المستخدمة في استغلال مياه الصرف الصحي والمياه المصاحبة للنفط وتحويلها لطاقة بديلة وأسمدة زراعية، مما يساهم في معالجة مشكلات الاحتباس الحراري".

    موضحةً بأن "العرض تضمن لمحة عن كيفية تطبيق هذه التجربة في ليبيا كشريك مستثمر نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي المتميز بالمنطقة وإمكانياتها الاقتصادية للحد من ظاهرتي التصحر والهجرة غير الشرعية، ومعالجة المشاكل البيئية بعد، أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في عدد من دول العالم".

    وشدد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية على "اهتمام المؤسسة الشديد ودعمها وتشجيعها لكافة التقنيات، التي تساعد في خلق تنمية مستدامة وحلول بيئية من شأنها رفع مستوى أداء المؤسسة والشركات التابعة لها في هذا المجال خصوصا عندما تكون هذه المشاريع ذات المردود اقتصادي يساعد في رفع مستوى المعيشي ويخلق فرص عمل جديدة في مجالات حديثة كالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة".

    وعقد اجتماع في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الليبية، يوم أمس الخميس، مع شركة بيوناس الماليزية بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والنائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كجمان وجاد الله حمد العوكلي عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة وخالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة إلى جانب عدد من مدراء إدارات رئيسية في المؤسسة.

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