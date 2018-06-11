وزير النفط العراقي: اتفاق خفض الإنتاج لم يحقق أهدافه ويجب الالتزام للوصول لأسعار عادلة

قال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، اليوم الاثنين، إن اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك" على تخفيض إنتاج النفط لم يحقق أهدافه، داعيا إلى الالتزام من جانب تلك الدول لتحقيق الاستقرار في سوق النفط وضمان أسعار مقبولة.

© AFP 2018 / Alice Martins وزير النفط العراقي يعلن إطفاء آخر الآبار المشتعلة في حقل عجيل النفطي

بغداد- سبوتنيك . وقال اللعيبي في تصريح صحفي، إن "المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك لم يصلوا بعد للأهداف المخطط لها بعد القرار التاريخي بخفض الإنتاج"، وتابع أن بلاده ترى أن "أسعار النفط ما زالت دون مستوى الطموح، وأنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والاستقرار، والتزام المنتجين بالاتفاق وصولا إلى أسعار منصفة وواقعية".

وتابع الوزير، "علينا ألا نبالغ كثيراً في حاجة السوق النفطية إلى ضخ مزيد من النفط في الوقت الحاضر، والتي قد تسبب ضرراً كبيراً للأسواق العالمية، وقد تفسر أيضاً بطريقة خاطئة من قبل المضاربين والمستهلكين، ما يؤدي إلى تراجع كبير في أسعار النفط، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا".