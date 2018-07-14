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12:29 15 يوليو/ تموز 2018
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    هيئة الاستثمار السورية

    بحضور روسي وأوروبي وأمريكي... أضخم مؤتمر "اقتصادي" بدمشق نحو إعادة الإعمار

    © Sputnik .
    اقتصاد
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    تشهد العاصمة السورية، دمشق، بتاريخ 26 تموز/ يوليو الجاري فعاليات "مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم 2018" بقصر المؤتمرات وعلى أرض مدينة المعارض بدمشق.

    ويحضر المؤتمر 150 من رجال الأعمال وممثلي الشركات من دول مختلفة حول العالم، وعلى رأسهم العديد من الشركات الروسية، إضافة إلى شركات ورجال أعمال من ألمانيا والسويد وهولندا وبريطانيا والتشيك وقبرص واليابان وفنزويلا وأمريكا وإيران وبعض الدول العربية.

    وقال مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لوكالة "سبوتنيك": سيشهد المؤتمر حضورا قويا للشركات الروسية المشاركة في أعماله والتي تسعى للعب دور كبير ومهم في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

    وحدة ضخ النفط
    © AP Photo / Fernando Llano
    الشركات الروسية تبدأ أعمال التنقيب في سوريا

    مشيرا إلى أنه في زيارته الأخيرة إلى روسيا قام بعرض 29 فرصة استثمارية تتناسب ومتطلبات الشركات الروسية، بينها مشاريع في مجال الطاقة والصناعة والكهرباء، ومشاريع أخرى في مجالات إعادة الإعمار كالبناء وتدوير المواد والاستفادة من مخلفات الدمار، موضحا أنه تم عرض هذه الفرص باللغة الروسية إضافة إلى اللغة العربية، وأن نسخا منها سلمت لكل الجهات المعنية ورجال الأعمال الروس، بانتظار تواصلهم مع الهيئة للتباحث في استثمار هذه الفرص، منوها إلى أن أحد الوفود من رجال الأعمال الروس الذين زاروا دمشق مؤخرا قد حضروا إلى هيئة الاستثمار وناقشوا العديد من الأفكار حول الفرص الاستثمارية والتسهيلات المطلوبة لتنفيذها.

    وفي مؤتمر صحفي عقدته هيئة الاستثمار السورية، اليوم السبت 14 تموز/ يوليو، حول ترتيبات عقد مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم 2018، أكد دياب أن المؤتمر يأتي تفعيلا للجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة السورية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة مشاريع استثمارية تخدم عملية البناء والتنمية في سوريا لمرحلة إعادة الإعمار، موضحا أن المؤتمر سيشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية، حيث سيشهد طرحا لفرص استثمارية مميزة ومتنوعة، فضلا عن تلبيته رغبات المستثمرين بالاستثمار في مشاريع أخرى غير المطروحة في المؤتمر.

    ولفت دياب إلى أن المشاريع ستلقى الدعم الكامل من كافة الجهات المعنية وتمنح العديد من الخدمات والتسهيلات بما يبسط إجراءات تأسيسها ودخولها حيز التنفيذ في أقصر وقت ممكن، وبالتالي تسريع انتقالها إلى مرحلة الإنتاج، مشددا على جاهزية هيئة الاستثمار السورية لتلقف أي فرصة استثمارية أو مشروع يتوافق مع عملية إعادة الإعمار ومتطلبات الاقتصاد السوري، وعلى أن فريق هيئة الاستثمار، مدعوما بممثّلي الوزارات والجهات المعنية وفنييها في مكاتب الخدمات القطاعية في كافة الوزارات، على أتم الاستعداد للتواصل المباشر مع المستثمرين المهتمين لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لتأسيس مشاريعهم، والإجابة على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم.

    إعادة إعمار سوريا
    © Sputnik . Fedaa Shahin
    وزير الصناعة السوري: مهتمون بمشاركة الشركات الروسية بفعالية في ملف إعادة الإعمار
    ودعا دياب المستثمرين إلى الاطلاع على الحوافز والإعفاءات التي يمنحها مرسوم تشجيع الاستثمار للمستثمرين منوها إلى أن هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، تعمل حاليا على برنامج إصلاح للبيئة التشريعية والإجرائية بما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها.

    بدوره أكد مدير "الشركة الدولية للاستثمار"، مصان نحاس، أن الرعاية الكريمة التي حظي بها المؤتمر من رئيس مجلس الوزراء أعطت الزخم القوي والدافع الأكبر لمضاعفة الجهود ليكون المؤتمر منبرا يلتقي فيه رجال الأعمال للتأسيس لمرحلة الإعمار القادمة.

    وأضاف نحاس: إن المؤتمر الأضخم في الشرق الأوسط سيشهد أكبر حضور لرجال أعمال من أوروبا وأمريكا وآسيا، منذ بداية الأزمة حتى اليوم، فحضور 150 رجل أعمال من روسيا وألمانيا والسويد وهولندا إضافة إلى بريطانيا والتشيك وقبرص واليابان وفنزويلا وأمريكا وإيران والدول العربية، والتمثيل الرسمي والاقتصادي لهذه الدول، يعكس الرغبة الحقيقية والنوايا الطيبة للاستثمار في أرض سوريا، وأن الشركة الدولية للاستثمار عملت على تحقيق الأجواء المثالية لهذا اللقاء من خلال الجلسات الرئيسية التي ستعقد لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد السوري، وورشات العمل التخصصية والمحاضرات التي سيحفل بها المؤتمر.

    مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب
    © Sputnik .
    مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب

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    إعادة إعمار, أخبار سوريا, إعادة الإعمار, هيئة الاستثمار, سوريا
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