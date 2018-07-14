قرار مغربي لتشجيع الاستثمار الصناعي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم السبت، 14 يوليو/ تموز، أن الرباط ستعفي الشركات الصناعية الجديدة من ضريبة الشركات لمدة خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان أن الإجراء الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار في 24 قطاعا، من بينها السيارات والطيران والمنسوجات والصناعات التحويلية والأغذية والصناعات الدوائية.

وصرح أحد المحللين إن الحوافز الضريبية تشير إلى أن النظام الضريبي القائم، ليس كافيا لتحفيز الصناعة وإلى أنه بحاجة إلى مراجعة، بحسب "رويترز".

جدير بالذكر أن هذا الإعفاء الضريبي في الوقت الذي يتوقع فيه المغرب المزيد من التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، بعد أن هبط 17.2 بالمئة في خمسة أشهر حتى مايو أيار 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واجتذبت المملكة استثمارات من عدد كبير من المستثمرين في قطاعي السيارات والطيران خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رينو وبيجو وبومباردييه وبوينج وسافران.