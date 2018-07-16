نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني يقترب من 7 % في النصف الأول من 2018

بكين — سبوتنيك. وجاء في تقرير نشرته الهيئة الحكومية، اليوم، أنه "وفقا للتقديرات الأولية، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 2018 الحالي، 6.8 في المئة".
يذكر أن سلطات البلاد سبق وحددت النسبة القصوى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي عند مستوى 6.5 في المئة. إلا أنه تبين أن المؤشر الخاص في النصف الأول من العام الحالي أصبح أفضل من التنبؤات الرسمية وتوقعات الخبراء، إذ أن المحللين الصينيين كانوا يتنبؤون بأن معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من العام الحالي قد يصل حتى نسبة 6.7 في المئة.
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