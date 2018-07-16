نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني يقترب من 7 % في النصف الأول من 2018

أعلنت هيئة الإحصاء الحكومية الصينية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين ازداد خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 6.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا أفضل بكثير من التوقعات الرسمية وأعلى بقليل من توقعات الخبراء.

بكين — سبوتنيك. وجاء في تقرير نشرته الهيئة الحكومية، اليوم، أنه "وفقا للتقديرات الأولية، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 2018 الحالي، 6.8 في المئة".

يذكر أن سلطات البلاد سبق وحددت النسبة القصوى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي عند مستوى 6.5 في المئة. إلا أنه تبين أن المؤشر الخاص في النصف الأول من العام الحالي أصبح أفضل من التنبؤات الرسمية وتوقعات الخبراء، إذ أن المحللين الصينيين كانوا يتنبؤون بأن معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من العام الحالي قد يصل حتى نسبة 6.7 في المئة.