صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لـ"منطقة اليورو"

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ"منطقة اليورو" في العام الجاري بواقع 0.2 في المئة، حتى 2.2 في المئة، وفي العام المقبل بواقع 0.1 في المئة حتى 1.9 في المئة.

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في تقرير الصندوق: "من المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لـ" منطقة اليورو " بشكل تدريجي من 2.4 في المئة في عام 2017 حتى 2.2 في المئة في العام 2018 و1.9 في المئة في العام 2019".

كما حافظ الصندوق على توقعاته بشأن الأسواق النامية لروسيا، والصين بشكل عام عند مستوى 4.9 في المئة و5.1 في المئة لعامي 2018 — 2019 على التوالي.

وبحسب التقرير فإن الاقتصاد الروسي سينمو بواقع 1.7 في المئة و1.5 في المئة في عامي 2018 — 2019 على التوالي.

وحافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي عند مستويات 2.9 في المئة و2.7 في المئة في عامي 2018 — 2019 على التوالي.