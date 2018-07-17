توسك: اتفاقيات التجارة الحرة ليست خطرا على الاقتصاد

صرح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أن التهديد الحقيقي للاقتصاد لا يأتي من الاتفاقيات التجارية، ولكن من عدم القدرة على التنبؤ وعدم المسؤولية والغموض السياسي.

© Sputnik . Francois Mori توسك يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتجنب الحروب التجارية

بروكسل- سبوتنيك . وقال توسك للصحفيين، خلال مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان: "بهذه الاتفاقية، نرسل إشارة واضحة إلى أنه يمكن التنبؤ بأفعالنا. إن الخطر الحقيقي على الاقتصاد والازدهار لا يأتي من اتفاقيات التجارة الحرة ولكن من عدم اليقين السياسي وعدم القدرة على التنبؤ والبلاغة العنيفة وعدم المسؤولية". ولم يحدد توسك من كان يقصده، ولكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عشية التوقيع على الاتفاقية، للبحث عن حلول مشتركة للحفاظ على "النظام العالمي القائم على القواعد" و"منع الفوضى".

وأثار الجانبان خلال المحادثات التي عقدت في طوكيو، قضايا السياسة الإقليمية والخارجية، بما في ذلك والوضع في شبه الجزيرة الكورية، والصراع في شرق أوكرانيا ، والالتزام بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، بالإضافة إلى التجارة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتفاقية التي وقعت، اليوم، بين الاتحاد الأوروبي واليابان، ستزيل الغالبية العظمى من الرسوم البالغة مليار يورو التي تدفعها سنويًا شركات الاتحاد الأوروبي المصدرة إلى اليابان، وستزيل عددا من الحواجز التنظيمية الطويلة الأمد، وستفتح السوق اليابانية أمام الصادرات الزراعية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وستزيد من فرص التصدير للاتحاد الأوروبي في مجموعة من القطاعات الأخرى.